سيارات تيسلا ستحصل على نتفليكس ويوتيوب قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن ايلون ماسك على تويتر أن تيسلا ستحدث أنظمة المعلومات الترفيهية في موديل 3 و S و X قريباً لإضافة نتفليكس ويوتيوب، وقد صرح ماسك أن التحديث الجديد سيوفر “تجربة سينيمائية مندمجة بشكل مذهل بفضل المقاعد المريحة ونظام الصوت المحيط بالركاب”.
تيسلا ستسمح للسائقين بمشاهدة نتفليكس ويوتيوب في حالة ركن السيارة فقط، ولكن تنوي الشركة تحديث النظام للسماح للسائقين باستخدامه أثناء تحرك السيارة فور موافقة السلطات التنظيمية على أنظمة القيادة الذاتية بالكامل.
تيسلا موديل 3 ستوفر أفضل تجربة مشاهدة للمستخدمين بفضل شاشة المعلومات الترفيهية المركزية، والموضوعة بشكل أفقي مناسب، بينما شاشات موديل S و X موضوعة بشكل رأسي.. وبينما أشارت تقارير في الماضي إلى احتمالية تحديث هذه الموديلات لجعل الشاشات أفقية، نفت تيسلا أي نية لتغيير الشاشات بهم.
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