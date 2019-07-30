بي ام دبليو ستلغي عددا من سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – عندما قررت بي ام دبليو وقف إنتاج الفئة الثالثة جران توريزمو، لم ينتبه أحد لعدم رواج الموديل، ولكن مع إشارة تقرير جديد لعزم الشركة وقف عدد من الموديلات الهامة والمحبوبة، قد نرى استجابة مختلفة من متابعي السيارات.

طبقاً لـ Automobile Magazine، بي ام دبليو تنوي وقف إنتاج عدد من سيارات الكشف التي تشمل الفئة الثانية والفئة الثامنة وZ4 الجديدة، ليس فوراً بالطبع ولكن عدم تجديدهم بعد انتهاء عمرهم الحالي.

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الفئة الثامنة كوبيه مرشح قوي أيضاً، ولكن الفئة الثامنة جران كوبيه ستستمر في الغالب.. بالنسبة للفئة السابعة القياسية فهي متعرضة للخطر أيضاً لكون معظم المبيعات قادمة من نسخة قاعدة العجلات الطويلة، كما قد يتم وقف إنتاج الفئة السادسة جران توريزمو بحلول 2024، مع X2 أيضاً لضعف مبيعاتها بالمقارنة بـ X1 العام الماضي.

ولكن مع التخلي عن عدد من الموديلات الهامة، تتجهز بي ام دبليو لطرح سيارات جديدة منهم X8 كروس اوفر الرياضية بتصميم وروح مختلفة عن X7 وستتوفر بحزم M عالية الاداء بشكل حصري، مع مولد طاقة M الهجين، والذي يشمل بطارية 60 كيلوواط\س وموتور كهربائي بقوة 168 حصان وعزم دوران 249 نيوتن.متر، كما تعمل الشركة على عدد من الموديلات الكهربائية والهجينة الجديدة مثل iX4 وi4 وiNext وغيرهم.