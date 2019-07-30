لكزس LX موديل 2020 تحصل على حزمة رياضية جريئة

الخليج ٣٦٥ نت – لكزس LX هي سيارة مريحة وقادرة على التعامل مع التضاريس الوعرة بكفاءة، ولكن هذا لم يمنع الشركة من إضافة حزمة رياضية لموديل 2020.. ويُذكر أن هذه الحزمة متوفرة بالفعل في منطقة الخليج من 2018، وهذه تمثل لحظة تقديمها للأسواق العالمية.

وستتوفر الحزمة الرياضية حصراً لنسخة الثلاثة صفوف من المقاعد، وتتركز على التغييرات الجمالية مثل شبك أمامي مختلف ومرايا جانبية بنفس لون الجسد بلمسات كرومية، وفي الداخل نرى جلود جديدة للمقاعد بألوان تشمل الأسود والأبيض.

وتشمل الحزمة الرياضية حزمة أخرى فاخرة بشكل قياسي، والتي تضيف مقاعد يمكن تدفئتها وتهويتها ونظام مناخي أوتوماتيكي بأربعة مناطق ونظام اوديو فاخر من طراز Mark Levinson بـ 19 مكبر صوت، ومقود يمكن تغيير حرارته وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية وجنوط 21 إنش.

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مثل الموديل القياسي، تأتي لكزس LX سبورت بمحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 383 حصان وعزم دوران 546 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع رباعي.

وستنطلق لكزس LX موديل 2020 القياسية في سبتمبر القادم بسعر يبدأ من 83,280 دولار (311,000 ريال)، بينما نسخة الثلاثة صفوف من المقاعد تبدأ من 91,380 دولار (342,000 ريال)، وأخيرا نسخة سبورت ستبدأ من 99,300 دولار (372,000 ريال)، ويُذكر أن لكزس LX ستدخل جيلها الجديد في موديل 2022.