مغردة تنشر صورة لانتقاد سيارة سائق سعودي.. وعروض تنهال عليه لإصلاحها

الخليج ٣٦٥ نت – أثارت قصة انتقاد أحد الفتيات لسيارة شاب سعودي يدعى معرف، زعم أنه يعمل في خدمة التوصيل عبر أحد التطبيقات الشهيرة بالمدينة المنورة، تعاطف الرأي العام السعودي وناشطون معه، وذلك بعد نشر الشابة صورة لسيارته تنتقد فيها تهالكها وعدم تنجيدها، مما تسببت في فصله من الشركة على حد زعمه، وفيما يلي تفاصيل هذه القصة.

ترجع وقائع هذه القصة عندما نشرت فتاة صورة سيارة أجرة من الداخل، كشفت بها وجود تلفيات وتهالك أجزاء عديدة بها، وقامت الفتاة بانتقاد الشاب وسيارته، ولقد تفاعلت الشركة مالكة تطبيق سيارات الأجرة مع الفتاة وطلبت منها بيانات السائق محل المشكلة، وهو ما تسبب في فصل الشاب من الشركة على حد زعمه وتغريداته على تويتر.

وعقب إعلان الشاب في تويتر عن فصله التعسفي من العمل بسبب انتقاد الفتاة له، انهالت العديد من العروض عليه، والتي جاء أبرزها تكفل شركة بتحسين مظهر السيارة مجاناً، فيما عرضت أخرى أن تتكفل بتعقيم وتنجيد وغسل المقاعد وتلميع كامل للسيارة مجاناً.

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كما جاءت العديد من عروض المساعدة المالية من الكثير من الحسابات الشهيرة من أجل دعمه وتشجيعه على العمل، كما عرض عدد من المحامين على الشاب تكفلهم برفع قضية تشهير على الفتاة لنشرها صورة سيارته على مواقع التواصل.

وأشارت الفتاة ناشرة الصورة أنها لم تقصد التشهير بالشاب السعودي، ولم تكشف اسمه، ولم تظهر حتى صورته واضحة، وقالت أنه من حقها حين تقدم إليها خدمة سيئة من جهة ما أن تنتقد كمستهلك وله حقوق.

كما أعلنت أن الشخص الذي يدعي معروف ليس هو السائق الحقيقي، وأنها لم تقدم معلوماته للشركة المشغلة ليُفصل أساسا، وأن هذا الشخص استغل القضية لكسب تعاطف الناس، مطالبة إياه بتصوير وجهه للتأكد من هويته.