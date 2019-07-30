“بالفيديو” دبابة ليموزين مدرعة يمكنك تأجيرها مقابل 7,500 ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – عند رؤية دبابة ضخمة في أحد شوارع لندن، من المؤكد أن أول فكرة تخطر على البال لن تكون هي أنها في الواقع دبابة ليموزين يمكن تأجيرها لمختلف الحفلات، ولكن هذا هو الواقع مع الدبابة التي يمتلكها نك ميد، والتي يصفها قائدها تود تشامبرلين بكوها “الرعد الزاحف” بفضل مستوى الضوضاء العالي للغاية الذي تنتجه.

تعد الدبابة الليموزين “Tank Limo” كما يطلق عليها مالكها هي الأولى والوحيدة من نوعها في العالم التي يمكن لأي شخص تأجيرها، حيث أنها سيرها على الطرقات العامة البريطانية قانوني 100%، فهي مخصصة على سبيل المثال لتوصيل الكبار والصغار لمختلف الحفلات الهامة كي يبهروا أصدقائهم بشكل لافت للنظر للغاية.

يعد ميد من عشاق الدبابات، حيث اشترى منذ 30 عاماً اثنين منها وقرر بعدها أن يبيع واحدة، ولكن سرعان ما طلبت إحدى الشركات تأجير واحدة منه مقابل نصف سعرها تقريباً، وهنا رأي ميد أنه يمتلك فرصة عمل رائعة قرر الاستثمار بها وتحويلها إلى عمل دائم.

يسمح للدبابة الليموزين السير بسرعة لا تتعدى 32 كم/س مع استخدام سلاسل مدعمة بالإطارات، ولكن بالطرقات الخاصة يمكن القيادة بسرعة 56 كم/س، وهي تأتي بطول 6.7 متر وعرض 2.4 متر وتزن 17.5 طن.

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هذا ويذكر أن الدبابة الليموزين تستطيع الاستدارة من المنصف وليس من الأمام كسيارات الليموزين الضخمة الكبرى الأخرى مثل همر أو حتى مرسيدس، مما يعني أنها أكثر مرونة بالطرقات الضيقة، ويمكن تأجيرها بأسعار تبدأ عند 2000$ (7,500 ريال).