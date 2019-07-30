عرض محمد يوسف ناغي على تقسيط بي ام دبليو الفئة الرابعة

الخليج ٣٦٥ نت – استفد من أفضل عروض السيارات التي لا مثيل لها من قبل محمد يوسف ناغي للسيارات على سيارات بي ام دبليو. السيارة المشمولة في العرض: بي ام دبليو 420I قسط يبدأ من 2,699 ريال شهرياً. يشمل العرض: خدمة بي ام دبليو شاملة النفقات للصيانة لمدة 3 سنوات أو 40,000 كم (أيهما يأتي أولاً)

خدمة بي ام دبليو شاملة النفقات للتصليح لمدة 3 سنوات أو 200,000 كم (أيهما يأتي أولاً)

خدمة المساعدة على الطريق لمدة 24 شهراً ملاحظات: إمكانية تمديد باقة الإصلاح والصيانة.

قد تختلف مواصفات السيارة المشمولة في العرض عن الطراز الظاهر في الصورة.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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