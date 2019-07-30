بوريس جونسون: من صحافة السيارات إلى رئاسة وزراء بريطانيا

الخليج ٣٦٥ نت – فاز بوريس جونسون مؤخراً بمنصب رئيس الوزراء البريطاني، وهو المنصب الذي يعادل الرئيس الفعلي للبلاد في المملكة المتحدة حالياً، ولكن المثير للاهتمام بالفعل هو اتصال بوريس بعالم السيارات سابقاً.

عمل بوريس سابقاً بمراجعة السيارات لمجلة GQ، مما يجعله أول صحفي سيارات يصل لمنصب رئيس الوزراء في بريطانيا، حيث أن حياته السياسية شهدت توليه كذلك لمنصب عمدة مدينة لندن.

على الرغم من خبرة بوريس الكبيرة في الصحافة وتحقيقه نجاحات مختلفة في المجال السياسي والدبلوماسي في بريطانيا، إلا أنه لم يلقى النجاح ذاته في قيادته للسيارات مع الأسف.

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أتى ذلك بعد أن ظهر بوريس جونسون مع جيريمي كلاركسون، مقدم برنامج Top Gear، حيث صرح بأنه يعاني من قيادته السيئة للغاية.

خلال البرنامج، أثنى جيريمي كلاركسون كثيراً على مهارات بوريس جونسون الصحفية والإعلامية، ولكن بوريس فاجأه بعدها عندما أخبره بأن قيادته سيئة للغاية، وهو ما أثبته لاحقاً عندما مقارنة قدرته على إنهاء حلبة Top Gear الشهيرة مقابل عدد من المشاهير الآخرين.