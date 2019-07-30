نيسان ستلغي 10% من سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – عقب إعلان نيسان عن خفض القوة العاملة لديها بـ 12,500 استجابةً لانهيار أرباحهم الفصلية، أعلنت الشركة عن خفض مجال موديلاتها بـ 10% بحلول مارس 2022، والهدف من ذلك هو تحسين تنافسية الشركة.

حالياً، تقدم نيسان أكثر من 60 موديل حول العالم إذا شملنا علامات انفينيتي وداتسون التابعة لها أيضاً، وسيكون من المثير للاهتمام متابعة الموديلات التي سيتوقف إنتاجها قريباً، وقد أشارت الشركة أن التركيز سيكون على السيارات الصغيرة، خاصة موديلات داتسون، كما تنوي نيسان خفض عدد الخيارات والحزم الإضافية المتوفرة لموديلاتها، وهو نفس ما أعلنته هوندا هذا العام.

ويؤمن البعض أن سيارات نيسان فيرسا وسنترا متعرضة للخطر مع تراجع أهمية السيارات الصغيرة في الأسواق مقابل الكروس أوفر والـ SUV، كما أن السيارات الرياضية في خطر أيضاً مثل انفينيتي Q60 ونيسان 370Z مع التراجع الكبير لمبيعاتهم هذا العام.

سيارات الـ SUV لنيسان تتمتع بنجاح معقول جداً ولكن البيك اب تواجه عقبات، مثل موديل تيتان كامل الحجم، والذي انخفضت مبيعاته الأمريكية بـ 23% في النصف الأول من العام الحالي.. لنرى ما ستقرره نيسان في الأشهر والأعوام القادمة.