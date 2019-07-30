الانتهاء من كبس 40 ألف طن سيارات في جدة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أمانة محافظة جدة والجهات ذات العلاقة، إكتمال عملية نقل تشليح حي بريمان، والإنتهاء من كبس 40 ألف طن من السيارات ونقل 9 آلاف مركبة إلى الموقع الجديد شمال شرق جدة.
وفي تصريح صحفي لرئيس طائفة التشليح والحديد بجدة عبدالله السفري، أكد أن فرق أمانة المحافظة بذلت مجهودات ضخمة لمدة أمتدت أكثر من شهر في نقل تشليح بريمان، وأنه قد جرى ضغط نحو 40 ألف طن من السيارات، ونقل 9 آلاف أخرى بواسطة 1200 شاحنة نقل.
وخلال اللقاء الصحفي أوضح السفري أن هناك 101 محل اكتمل تجهيزها في المقر الجديد خارج النطاق العمراني، مجهزة بالخدمات، وخُصصت للتشاليح والسكراب، مبيناً أن حجم التجارة في قطاع التشليح يقدر بـ800 مليون ريال سنويا.
الجدير بالذكر فإن أمانة جدة نفت في وقت سابق ما أثير في وسائل الإعلام ما تردد عن تأجيل نقل تشليح بريمان إلى الموقع الجديد، ثم أعلنت لاحقاً أنها شرعت في نقل التشليح إلى موقعه الجديد.
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