بأسعار تبدأ من 425 ألف جنيه.. وكيل "هيونداي" يطرح "توسان" 2020

كتب: باسل الحلواني

طرحت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، موديل 2020، من سيارة هيونداي الرياضية متعددة الأغراض "توسان".

يقدم "غبور"، "توسان" 2020 في السوق المحلي بـ10 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار تبدأ من 424.900 جنيه، لفئة GL.

أما الفئة الثانية GLS موديل 2020 فجاء سعرها الرسمي 449.900 جنيه، والثالثة GLS PLUS 474.900 جنيه، والفئة الرابعة GLS FULLY LOADED من توسان 2020 تباع بسعر رسمي 529.900، بينما تقدم النسخة المزودة بفرش داخلي "أحمر" منها بسعر رسمي 534.900 جنيه.

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تحمل "توسان" 2020، محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصانًا عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويمكنها التسارع من صفر حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.6 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 186 كيلومترًا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 8.8 من الوقود لكل 100 كيلومتر.