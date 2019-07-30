تعرف على مميزات لكزس LX570 الجديدة وعدد الفئات واسعارها

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس LX570 الجديدة إلى السعودية مؤخراً عبر الوكيل الرسمي عبد اللطيف جميل عبر 3 فئات هي LX450d ديزل بسعر 416,535 ريال وLX 570 SS سبورت بسعر 443,730 ريال وLX 570 Black إصدار بلاك ايديشن الخاص بسعر 467,355 ريال، وسوف نتعرف اليوم على مميزاتها. محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 362 حصان وعزم 530 نيوتن.متر بكامة علوية مزدوجة وتقنية توقيت الصمام المتغير مع التحكم الذكي المزدوج لتحسين معدل كفاءة استهلاك الوقود. خزان وقود مزدوج سعة 138 لترًا ( 93 + 45). مصابيح LED أمامية ثلاثية بنظام إضاءة أوتوماتيكي بعيد المدى. تحكم كهربائي في طي المرآتين الجانبيتين المزودتين بنظام تدفئة وذاكرة للوضع المفضل لهما وخاصية الميل لأسفل عند الرجوع للخلف لتحسين الرؤية وإنارة ذكية في المساء مع كاميرا لعرض صورة أوضح على شاشة الترفيه المعلوماتي. تحكم نشط في الارتفاع مع نظام تعليق متكيف ومتغير. وضعية للتضاريس المتعددة مع 4 كاميرات. نظام تحكم في الزحف ( 5 سرعات) + مساعد للاستدارة فوق الطرق الوعرة. مساند رأس نشطة للمقاعد الأمامية لتحسين حماية الرأس. مكابح مانعة للانغلاق لكل التضاريس. نظام ملاحة ودعم بطاقات الذاكرة الخارجية عبر شاشة نظام الترفيه المعلوماتي من نوع TFT قياس 12.3 بوصة عالية الدقة برؤية إلكترونية متعددة. مكيف هواء متعدد المناطق يشمل 28 فتحة تهوية بأزرار تحكم مستقلة في الأمام والخلف. إنارة للأرضية عند فتح الأبواب. بفئات سبورت بلس وسوبر سبورت وكيرو الأعلى، حزمة خشب أصلي وتطعيمات خشبية وكسوة جلدية لعجلة القيادة ومقبض ذراع ناقل الحركة بجانب إنارة على عتبات الأبواب الخلفية والمرآتين الخارجيتين والعتبات الجانبية مع ذراعان لتغيير السرعة على عجلة القيادة. تحكم كهربائي في تعديل 10 وضعيات بمقعد السائق مع ذاكرة لثلاث وضعيات. نظام موسيقي فاخر بتقنية الصوت المحيطي عبر 9 سماعات وشاشة خاصة للتحكم به مع مشغل DVD بفئة كلاسيك الأقل.

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