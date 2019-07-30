الخليج ٣٦٥ نت – القطارات هي واحدة من أهم وسائل نقل الركاب والبضائع، ونعرض لكم هنا قائمة بأسرع 5 قطارات عصرية في العالم. 5 – Talgo 350 : سرعة 350 كم\س هذا قطار عالي السرعة يتم تشغيله في إسبانيا تحت إشراف شركة القطارات الحكومية بسرعة 350 كم\س و12 عربة قطار للركاب وعربتي قطار في الأمام للقيادة. 4- Siemens Velaro E/AVS 103 : سرعة 350 كم\س نفس سرعة القطار الخامس، يأتي هذا القطار ضمن عائلة من القطارات عالية السرعة في ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وهولندا وإسبانيا والصين وروسيا وتركيا بـ 8 عربات قطار للركاب و404 مقعد ركاب. 3- AGV Italo : سرعة 360 كم\س Advertisements هذا قطار كهربائي عالي السرعة من تصنيع وإدارة شركة Alstom، بسعة تتراوح بين 245 إلى 446 راكب وتصميم عام صديق للبيئة ومقاعد جلدية فاخرة يمكن ضبطها وواي فاي مجاني. 2- Harmony CRH 380A : سرعة 380 كم\س هذا قطار صيني كهربائي بتصميم رأس السمكة وموانع اهتزاز متطورة و494 مقعد راكب وعربة قطار كاملة مخصصة للمأكولات والمشروبات. 1- شانغهاي Maglev : سرعة 431 كم\س ونصل لأسرع قطار في العالم، هذا قطاري مغناطيسي يعمل في شانغهاي بتسارع من الصفر إلى 431 كم\س في أربع دقائق فقط وبدون عجلات، كما أنه القطار المغناطيسي التجاري الوحيد في العالم، بسعة 574 راكب، وتصل التذكرة العادية للراكب إلى ما يعادل 30 ريال، وتذكرة الـ VIP إلى 60 ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. تعرف على أسرع 5 قطارات في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.