كورفيت C8 ستينجراي 2020 بيعت أغلب نسخها بالفعل!

الخليج ٣٦٥ نت – من الواضح أن شيفروليه كورفيت 2020 متجهة نحو نجاح ساحق في الأسواق، كما أن يبدو أن قرار جعل المحرك وسطي لم يسبب ردة فعل سلبية من عشاق كورفيت كما خشي البعض بل تم الترحيب به من معظم المتابعين.

والآن صرح رئيس تصميم جنرال موتورز أن معظم نسخ كورفيت 2020 للعام الأول تم حجزها بالفعل، وإن رفض توفير بيانات محددة لمعدلات الإنتاج السنوية.. ويُذكر ان كورفيت سهلت الأمور خاصة في أمريكا للراغبين في حجز نسخة اونلاين.

بإمكاننا التخمين مع ذلك.. لنذكر أن كورفيت C7 باعت 34,839 نسخة في عامها الأول 2014، مع تراجعها إلى 33,329 نسخة في 2015، وبناء على هذه الأرقام، من المتوقع بيع حوالي 30,000 نسخة من C8 لعام 2020.