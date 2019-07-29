شركة يابانية طوّرت إطارات سيارات تولّد الكهرباء

الخليج ٣٦٥ نت – من أهم القضايا التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية هي مدى السير.. سعات البطاريات تزداد باستمرار، ومدد الشحن تزداد سرعة، وقريباً ستلعب الإطارات دوراً في ذلك أيضاً.

الشركة اليابانية Sumitomo كشفت عن “إطار ذكي” قادر على توليد الكهرباء أثناء القيادة، عبر استغلال طاقة الاحتكاك، تحديداً الإلكترونات الصادرة من احتكاك جسدين ببعض.

وتقوم الشركة بوضع طبقتين خفيفتين أسفل السطح الخارجي للإطار، واحدة بشحنة إيجابية والثانية بشحنة سلبية، ومع احتكاك الطبقتين ببعض باستمرار أثناء القيادة يتم توليد شحنة كهربائية يمكن توليد الطاقة بها.

Advertisements

وتؤمن الشركة أن المشروع الجديد سيسمع للشركات بتوليد الطاقة لعدد من الأدوات الرقمية للسيارات بدون الاعتماد على البطاريات، مثل مستشعرات رصد ضغط الإطارات أو أي جهاز آخر في السيارة يحتاج لطاقة خفيفة.

وتدعم الحكومة اليابانية المشروع لضمان سرعة الانتهاء منه وتحويله من نموذج اختباري لمنتج يمكن استخدامه في السيارات بشكل اعتمادي وواسع النطاق.