“بالفيديو” سائق ينجو من المخالفة لاستخدامه حيلة “نالت إعجاب الشرطة”!

الخليج ٣٦٥ نت – نالت حيلة رائعة قام بها أحد قائدي السيارات في مدينة لونجمونت بولاية كولورادو الأمريكية إعجاب رجال المرور هناك، حيث قام السائق باستبدال مصباح الإضاءة المكسور في سيارته بزجاجة مملوءة بسائل أحمر اللون لتبدو في الظلام قريبة الشبة إلى حد كبير بالمصباح، كي لا يتعرض إلى غرامة مالية نتيجة مخالفة قوانين المرور بسبب السير مع وجود كسر بالمصباح.



وعلى الرغم من انخداع الكثيرين بحيلته نظراً لحلول الظلام، إلا أن مزيد من التدقيق يكشف أمر تلك الحيلة، وبالفعل استطاع رجال المرور الانتباه إلى حيلته وقامت بتوقيفه، لكن لإعجاب الشرطة بهذه الحيلة الذكية وتأكيده على توجه لإصلاح المصباح المكسور، لم يتم معاقبة هذا السائق وتحرير مخالفة له، وقامت الشرطة بنشر صوراً لهذا المصباح المزيف.

ولقد أشادت الشرطة بتصرف هذا السائق، لكن في نفس الوقت قامت بتحذير قائدي السيارات من وضع زجاجة أو أي شيء عاكس بديلًا عن المصابيح الخلفية، حيث يعتبر هذا الفعل هو حل مؤقت ولا يمكن أن يكون دائمًا.

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الجدير بالذكر فإن قانون المرور الأمريكي يلزم جميع السيارات بتركيب مصابيح حمراء خلفية، كي يمكن بواسطتها تمييز السيارة من قبل السائقين الآخرين بالطرق المختلفة عن بعد 30 مترًا على الأقل وذلك تفاديًا لحوادث السير والتي زادت في الفترة الأخيرة.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن تعداد قتلى حوادث الطرق في 2018 قد بلغ مليون و35 ألف قتيل، حيث أودت حوادث السير بحياة إنسان واحد كل 24 ثانية في العالم.