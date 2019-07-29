هل تغيير جنوط السيارة يعد مخالفة مرورية؟.. المرور يوضح

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول تغيير جنوط السيارة. وجاء استفسار المواطن حول مدى قانونية تغيير جنوط السيارة وهل يعد ذلك مخالفة مرورية؟ أم لا؟، بينما رد الحساب الرسمي لإدارة المرور على الاستفسار، بأن تغيير الجنوط مسموح به ولا يعتبر مخالفة مرورية.

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