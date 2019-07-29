جيب جراند واجونير 2022 تظهر بالكامل في صور تخيلية

الخليج ٣٦٥ نت – عملت جيب مؤخراً على تدعيم مجموعة سياراتها عبر توفير طرازات بيك اب ومزيد من خيارات الكروس أوفر، ولكنها كانت لا تزال تفتقد وجود SUV ذات 3 صفوف من المقاعد، وهو ما تنوي فيات كرايسلر حله قريباً عبر إعادة طرازات واجونير وجراند واجونير إلى الحياة ليكونا ليقعا أعلى طراز جراند شيروكي.

حتى الآن، لم تكشف جيب عن تفاصيل طرازي واجونير وجراند واجونير، ولهذا قرر موقع Motort Trend تقديم صور تخيلية جديدة تكشف لنا عن تصميم الطرازين عند الكشف عنهما خلال عامين من الآن.

حسب الصور، تمتلك واجونير شكل عام شبيه للغاية بطراز جراند شيروكي، ولكنها ستعتمد منصة هيكل على الإطار لتتشارك بعض مكوناتها مع بيك اب رام 1500 بما يتضمن نظام تعليق خلفي مستقل بما يسمح بتوفير مساحة أكبر للركاب بالصف الثالث.

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وتظهر الصور التخيلية أيضاً وجود بعض اللمسات التصميمية المستوحاة من جيب جراند كوماندر ذات السبعة مقاعد المخصصة للسوق الصيني، حيث ستأتي واجونير وجراند واجونير أيضاً مع نسخ هايبرد ذات قابس مثل الكروس أوفر المباعة في الصين حصراً، ما أكدته مجموعة فيات كرايسلر بالفعل.

هذا وستتشارك جيب واجونير محركاتها مع رام 1500، ما يحتمل أن يعني محرك V6 Pentastar سعة 3.6 لتر أو محرك Hemi V8 مع خيار لنظام eTorque الهايبرد المحدود، ويمكن كذلك أن نرى الطرازين يحملان محرك ديزل من نوع V6 EcoDiesel سعة 3 لتر بقوة 260 حصان وعزم 650 نيوتن.متر.