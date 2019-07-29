"فورد" الأمريكية تطرح نسخة خاصة من "موستنج"

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية "فورد"، عن نسخة خاصة من سيارتها الشهيرة "موستنج"، بمناسبة الذكرى الـ 55 على إطلاق أول نموذج من هذه المركبات.
ومن المنتظر أن يتم طرح هذه السياراتبنموذجين، الأول سيدان، والثاني كوبيه، وكلاهما مزود بهياكل انسيابية أنيقة، تميزها عجلات رياضية كبيرة، بالإضافة إلى الشبك الأمامي العريض لغطاء المبرد والفتحات الهوائية على الهيكل.
وتحمل النسخة الخاصة من "موستنج"، محركاً جباراً مكون من 8 أسطوانات، بعزم 450 حصانا، يعمل مع علب سرعة ميكانيكية ذات 6 مراحل، وعلب سرعة أوتوماتيكية ذات 10 مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي، ونظام رياضي يتحكم بصمامات ضخ الوقود في المحرك أثناء السرعات العالية.
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