مغامرات فاست آند فيوريس قد تنتقل إلى الفضاء!

الخليج ٣٦٥ نت – تعرف سلسلة أفلام Fast & Furious بكونها مليئة بالأكشن والإثارة والمشاهد الخطرة التي تتم داخل العديد من السيارات، وهو ما جذب لها جمهور عريض من عشاق أفلام الحركة نظراً لما تمتلكه من طابع كلاسيكي، ولكن يبدو أن هذا يمكن أن يتغير في أحد الأجزاء اللاحقة لتنتقل السلسلة إلى الفضاء بطابع مستقبلي أكثر.

يأتي هذا بعد أن صرح منتج وكاتب سلسلة أفلام Fast & Furious، كريس مورجان، أنه لا يستبعد أي شئ فيما يخصص قصص وسيناريو الأجزاء اللاحقة، وأضاف مازحاً أن ذلك يمكن أن يتضمن حتى رحلة نحو الفضاء، حيث أكد أن ما يهم هو الحفاظ على روعة وجاذبية الأحداث.

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عبر كريس عن أن شغفه بأفلام الأكشن والفيزياء بشكل عام هو ما ساعده على إنتاج جزء Hobbs & Shaw الذي سيتم عرضه بالسينمات مطلع الشهر القادم من سلسلة Fast & Furious، والذي يقوم على مواجهة دواين جونسون بشخصية لوك وجيسون ستاثام بشخصية ديكارد الشرير المعدل وراثياً بريكستون الذي يؤدي دوره ادريس البا، والذي يحمل لقب سوبرمان الأسود.

هذا وقد أكد كريس أنه يعمل دوماً على اتباع قوانين الفيزياء في أفلامه كي يساهم في بقاء الجمهور متصلاً بالفيلم، وذلك نظراً لأن أي حركة مستحيلة فيزيائياً تؤدي لكسر الانغماس داخل الفيلم بشكل كامل.