الخليج ٣٦٥ نت – اعتمدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” 3 مراكز لتقدير حوادث السيارات والشاحنات بجدة، وذلك ضمن المرحلة الأولى لإطلاق الهيئة لتشغيل مراكز تقدير حوادث السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص. والمراكز التي تم اعتمادها هي: مركزان للسيارات وآخر للشاحنات الكبيرة، وسيتم تشغيلهم بشكل فعلي في منتصف 2020. وأوضح “صالح الزويد” مدير العلاقات العامة والإعلام بـ”تقييم”، أن الهيئة تهدف إلى ضمان تطبيق المعايير والمواصفات الدولية في عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف المختلفة، وذلك من خلال هذه المراكز ونظام إلكتروني شامل مع الجهات ذات العلاقة في الحادث.

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كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد 3 مراكز تقدير لحوادث السيارات في جدة.. وتشغيلها بهذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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