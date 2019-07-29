تكريم سائق أجرة في دبي لأمانته لتسليم الشرطة حقيبة تحتوي 77 ألف درهم

الخليج ٣٦٥ نت – قام مدير مركز شرطة الراشدية في دبي العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، بتكريم سائق سيارة أجرة لأمانته الشديدة وحسن تصرفه، حيث عثر داخل سيارته على حقيبة نسيها أحد الركاب تحتوي على مبلغ مادي يقدر بنحو 21 ألف دولار (77 ألف درهم تقريبياً) وهاتف ذكي ووثائق سفر خاصة بعائلة سائحة دنماركية من أصول عربية، فقام على الفور بتسليمها لمركز الشرطة.



قدم مدير الشرطة للسائق الأمين شفافت خان عبد الرشيد شهادة تقديرية وهدية عينية، وحرص العميد آل مالك في لقائه مع السائق على تقديم الشكر الجزيل له كما أشاد بأمانته وحسن تصرفه، وجاء هذا التكريم في مركز شرطة الراشدية وبحضور العائلة الدنماركية.

وأوضح آل مالك سبب تكريم السائق قائلاً :” أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على زيادة الوعي في المجتمع حول التعامل مع المعثورات والأموال المفقودة، وفي إطار الحرص على بناء حلقة تواصل مع أفراد المجتمع لأنهم شركاء في تحقيق الأمن والسعادة”.

في المقابل، أشاد حسني السعدي ممثل العائلة، بالمعاملة الرائعة من قبل مركز شرطة دبي وامتنانه لها على حرصها على التواصل مع العائلة مباشرة بعد العثور على حقيبة المال.

كما أشاد بالمستوى العالي للأمانة في مجتمع إمارة دبي والذي ينم عن مجتمع آمن وسعيد وعلى ثقافة عالية، وقدم العميد آل مالك هدايا تذكارية إلى العائلة أيضاً، متمني لهم طيب الإقامة في إمارة دبي.