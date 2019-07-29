عدم إعطاء أفضلية المرور للحافلات مخالفة.. وهذه عقوبتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّر المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام كالقطارات والحافلات وما في حكمها في حال سيرها على المسارات المخصصة لها.
وأوضح المرور أن هذا التصرف مخالفة مرورية تستوجب العقوبة، فقد وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (4)، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام كالقطارات والحافلات وما في حكمها في حال سيرها على المسارات المخصصة لها، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم(٤)”.
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