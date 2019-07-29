وصول ام جي 5 إلى أسواق الشرق الأوسط

’إم جي موتور‘ تطلق سيارتها السيدان المدمجة MG5 والمتطوّرة الجديدة في الشرق الأوسط الشهر المقبل

توفّر السيارة الجديدة مجموعة متنوّعة من الميزات الفاخرة ضمن فئة سيارات السيدان المدمجة

تبدأ الأسعار من 9900 دولار أمريكي

تزايد شعبية علامة ’إم جي‘ البريطانية المنشأ بشكل بارز في المنطقة

الخليج ٣٦٥ نت – تستعدّ شركة ’إم جي موتور‘ (MG Motor) لطرح سيارة MG5 الجديدة في صالات العرض بمنطقة الشرق الأوسط خلال شهر أغسطس إبتداءً من 9900 دولار أمريكي (لا يضمن ضريبة القيمة المضافة) حتى 12600 دولار أمريكي. تجمع سيارة السيدان المدمجة والجديد كليّاً ما بين التصميم الرياضي، والرحابة، والتكنولوجيا المتطوّرة، والأداء الممتع وتجربة قيادة متماسكة، مما يجعل منها السيارة الأنسب للعملاء الذين يريدون اقتناء سيارة مميزة بمواصفات فائقة ضمن فئتها.

يتزامن وصول سيارة MG5 الجديدة كلياً إلى المنطقة مع تعزيز مجموعات طرازات علامة السيارات البريطانية المنشأ في الشرق الأوسط، وإقبال شريحة متزايدة من العملاء الجدد للانضمام إلى عائلة ’إم جي‘ واقتناء واحدة من أحدث سيارتها أكثر من أي وقت مضى.

تتميّز سيارة MG5 الجديدة كليّاً بمظهر رياضي يناسب العملاء الذين يتمتعون بنمط حياة نشط. تمّ تصميم المظهر الخارجي للسيارة بشكل جديد بالكامل حيث تزيّن مقدمة السيارة مصابيح أمامية رفيعة بتقنية LED، ومصابيح إضافية تعمل أثناء النهار، وشبك أمامي بتصميم فريد كالأجنحة والتي تعطي السيارة مظهراً وحضوراً قويّاً وجذاباً. ويتميّز جانبي السيارة بتصميم ذات انحناءات مزدوجة تساهم في إبراز الهوية التصميمية الرياضية للسيارة الجديدة.

تم تصميم MG5 بطريقة عصرية تتماشى مع أذواق ومتطلّبات العملاء من فئة الشباب المستخدمين لأحدث وسائل التكنولوجيا. وتملك MG5 مجموعة كبيرة من الميزات والتجهيزات المتطورة مثل نظام المعلومات والترفيه المتصّل بشاشة قياس 10.1 بوصة تعمل باللمس، وميزتي Apple CarPlay وAndroid Auto. تتوفّر سيارة السيدان المدمجة الجديدة بميزة بتثبيت السرعة كتجهيز قياسي، بالإضافة إلى التجهيزات الاختيارية حسب الطراز والتي تشمل زر تشعيل المحرك، ميزة فتح السيارة بدون مفتاح، وفتحة سقف بانورامية، ومقاعد قابلة للضبط كهربائياً مع وسادة دعم للظهر يتم تعديلها يدويّاً ومتوفّرة دوي لكل من السائق والراكب الأمامي، وكاميرا للرؤية الخلفية، وكاميرا بمحيط 360 درجة من أجل السلامة القصوى.

تتمتّع سيارة MG5 بمقصورة رحبة ومساحة داخلية أوسع مقارنة بالطرازات الكثيرة المنافسة في فئة سيارات السيدان المدمجة، حيث يبلغ طولها الإجمالي 4,601 ملم، وعرضها 1,818 ملم، وارتفاعها 1,489 ملم، وقاعدة عجلاتها 2,680 ملم، بينما تصل سعة التخزين الخلفية في صندوق السيارة إلى 512 لتر. وتوفّر السيارة الجديدة تجربة قيادة وسفر مميزة بفضل المقاعد المصممة بعناية والمريحة للغاية بالإضافة إلى استخدام مواد ناعمة الملمس داخل المقصورة.

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وستتوفّر سيارة MG5 بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر ويولّد قوة 118 حصان وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر، ومتّصل بناقل حركة CVT فعّال، من أجل تقديم كفاءة وفعالية عالية في استهلاك الوقود. ومن أجل تجربة قيادة ممتعة، يعمل نظام XDS بتعزيز أداء السيارة على المنعطفات، مدعوماً بنظام ESP للثبات الإلكتروني ونظام قيادة وتوجيه السيارة المتوفّر بثلاث خيارات عبر جميع طرازات السيارة. وتساعد إطارات ميشلان المتوفّرة في فئة LUX بتعزيز قدرة توجيه وتماسك السيارة أثناء القيادة.

تزخر مركبة MG5 بمجموعة واسعة من تقنيات السلامة من أجل توفير تجربة قيادة آمنة على أصعب الطرق في الشرق الأوسط. تشمل ميزات السلامة الأساسية هيكل مصمّم بشكل قفص مصنوع من الفولاذ القوي ومطوّر باستخدام تقنية اللحام بالليزر المتقدمة لتعزيز قوة المركبة وصلابتها بشكل عام. كما تتوفّر باقة متكاملة من الوسائد الهوائية في مقصورة المركبة لتأمين مستوى عالٍ من السلامة للركاب، مدعومة بتقنيات السلامة النشطة مثل نظام ABS لمنع انغلاق المكابح، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرملة إلكترونياً ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات.

قال توم لي، المدير التنفيذي لدى ’سايك موتور الشرق الأوسط‘ (SAIC Motor Middle East)، الشركة الأم لعلامة ’إم جي موتور‘: “يأتي إطلاق مركبة MG5 الجديدة كلياً في الشرق الأوسط مدى التزامنا لتوسيع مجموعة طرازاتنا وتنويعها لتلبية متطلبات العملاء في المنطقة. نسعى إلى إكمالاً لاستراتيجيتنا التوسعية التي بدأناها منذ أكثر من سنتين من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات المميزة والمزوّدة بمستويات لا مثيل لها من المواصفات المتطوّرة وبأسعار تنافسية.”

“ومع إطلاق مركبة MG5، نسعى إلى تعزيز حضور العلامة في المنطقة بشكل أكبر وذلك للدور المهم الذي تمثله السيارة الرياضية المدمجة في تغيير قواعد اللعبة ومنافسة طرازات من علامات سيارات مهمة لا تتمتّع بمجموعة التجهيزات المتطورة مثل MG5. ويعدّ السعر التنافسي لسيارة عاملاً مهماً في جذب شريحة واسعة من العملاء الشباب في المنطقة ولإثبات نجاحها في هذا السوق الذي يتميّز بمبيعات قوية وشعبية لقطاع الأساطيل.”

وكانت قد حقّقت علامة ’إم جي‘ السيارات ذات الجذور البريطانية مبيعات قياسية في الشرق الأوسط العام الماضي بالرغم من الصعوبات التي تواجهها المنطقة. وتواصل الشركة عملية تعزيز حضورها وتوسّع أعمالها في المنطقة بوتيرة سريعة، مدعومةً بشبكة من الوكلاء المعتمدين في جميع أنحاء منطقة الخليج التي تضم 21 صالة عرض حديثة و21 مركز خدمة تقدم جميعها أعلى المعايير في خدمة العملاء.