سعر ومواصفات جيب لكزس 2016

انطلقت لكزس السعودية على أيدي وكيلها الحصري في السعودية شركة عبد اللطيف جميل في مختلف صالات العرض وذلك بعد أن تم انطلاقها رسميًا في معرض أكسس الدولي للسيارات حيث أعلنت الوكالة أن التصميم الجديد من لكزس 2016 صدر بثلاث فئات وهي :

LX 570 AA

LX 570 AB

LX 570 BB

وأعلنت وكالة لكزس بالسعودية عبر الإعلان علي الموقع الرسمي للكزس أن سعر السيارة لكزس 2016 سوف يكون ابتداًء من مبلغ 355.000 ريال سعودي إلي 425.000 ريال سعودي حيث قسمت علي النحو التالي:

LX 570 AA

محرك V8 ذات سعة 5.7 لتر وقوة حصانية362 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

وجود حساسات أمامية وخلفية مع توافر أربع كاميرات.

التكييف علي نظام رباعي المناطق.

السعر بلغ 355.000 ريال سعودي.

LX 570 AB

محرك V8 بسعة 5.7 لتر وقوة حصانيه 362حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات وذلك نفس ما عليه محرك AA بالإضافة إلي جنوط مقاس 21 أنش.

متوفرة بشاشة عرض شفافة للزجاج الأمامي مع توافر نظام التنبيه عند الانحراف عن المسار أثناء القيادة.

نظام السلامة قبل الحوادث مع نظام تثبيت السرعة.

بلغ سعر هذه الفئة 420.000 ريال سعودي.

LX 570 BB

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محرك بنظام V8 بسعة5.7 لتروقوة حصانيه 362 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات توافرت بجنوط 21 أنش وكل هذا هو نفس ما عليه محرك AB وأضف علي كل ذلك نظام النقطة العمياء.

بلغ سعر هذه الفئة 425.000 ريال سعودي.

ومن خلال هذا التوضيح لفروق الأسعار والفئات بين تصميم لكزس 2016 ، نجد أنه لايوجد فرق كبير في الاختلاف بين الثلاث فئات فهم متشابهين علي وجه كبير جدًا.

مواصفات السيارة لكزس آر سي 2016

تم تصنيع السيارة بالكامل في دولة اليابان.

تم تصنيف الموديل عامة ك premium compact coupe.

كان التصميم الخارجي للسيارة2 door coupe .

وجاء وزن السيارة لهذا التصميم ب1700 كيلو جرام.

المحرك بنظام 3.5 v6 Rwd.

علبة التروس الخاصة بها 8a.

تعمل بقوة حصانيه 306.

375 عزم نيوتن/متر.

مستوي أداء السيارة

معدل استهلاك الوقود للسيارة لكزس آر سي 9.4لتر لكل 100 كيلو متر.

الاقتصاد في استهلاك الوقود 10.6 كيلو متر لكل لتر.

السرعة القصوى للسيارة 230 كيلو متر في الساعة.

وكما أوضحنا فالشرح السابق أن التصميم لكزسLx أنطلق بثلاث فئات فسوف نوضح فيما يلى شرح وافي لكل فئة علي حدا وذلك للتعرف علي أهم الاختلافات بها والتغيرات التي حدثت علي الشكل الداخلي والخارجي للسيارة فقط وإن كنت من محبي وراغبي شراء السيارة فكل ما عليك هو متابعة السطور القادمة لتحديد الفئة والسعر المناسب لك .

الفئة الأولى من جيب لكزس 2016

بلغ سعر هذه الفئة355.000 ريال.

تعتبر هي الفئة الأدنى من فئات السيارة والتي تعمل بمحرك سعة 5.7 لتر بعدد 8 سلندر ليعطي قوة362 حصان عند عدد لفات 5600 لفه ف الدقيقة وعزم دوران54.4 كم عند عدد لفات3200 لفة فالدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

شاشة ملاحة بمقاس 12.3 أنش.

مسجل بعدد 9 سماعات.

خاصية شحن الهاتف لاسلكيا.

توافر خاصية التحكم بالمقاعد الخلفية بالمكيف.

ستائر جانبية وخلفية.

إطارات بمقاس 20 أنش.

توافر خاصية البلوتوث.

فتحة سقف وثلاجة تبريد.

المقاعد مصنوعة من الجلد الطبيعي الفاخر.

توافر خاصية الدخول الذكي.

المقاعد الامامية قابلة للتسخين.

توافرت بها خاصية التشغيل عن بعد.

الفئة الثانية من لكزس LX 570 AB 2016

يبلغ سعر هذه الفئة 420.000 ريال.

جاءت هذه الفئة أيضًا بنفس نسخة محرك الفئة الاولي وهى سعة 5.7 لتر بعدد 8 سلندر ليعطي قوة 362 حصان وعزم الدوران54.4 كجم/مترمع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

مسجل بعدد 19 سماعة.

شاشة ملاحة مقاس 12.3 إنش.

خاصية البلوتوث.

خاصية شحن الهواتف اللاسلكية.

إمكانية عرض المعلومات علي الشاشة الأمامية.

مكيف خلفي منفصل.

توافر عجلة القيادة من جلد وخشب.

فتحة سقف وثلاجة تبريد.

إمكانية تبديل السرعات من خلف عجلة القيادة.

خاصية الدخول الذكي.

المقاعد الأمامية قابلة للتبريد والتسخين.

توافر شاشات ترفيه للمقاعد الخلفية.

المقاعد مغطاة بالجلد الفاخر من نوع بريميم ليزر.

إطارات رياضية مقاس 21إنش.

خاصية تشغيل المحرك عن بعد.

الفئة الثالثة من لكزس LX 570 BB 2016

تعتبر هذه الفئة هي الأعلي وأيضًا متوفرة بنفس مواصفات محرك الفئة الثانية وهى محرك سعة 5.7 لتر بعدد 8 سلندر لتعطي قوة 362 حصان وعزم دوران 54.4 كجم متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

يبلغ سعر هذه الفئة 425.000ريال

خاصية تشغيل السيارة عن بعد.

إطارات رياضية مقاس 21 إنش.

توافر شاشات خلفية للترفيه.

المقاعد الأمامية قابلة للتسخين والتبريد.

فتحة سقف وثلاجة تبريد.

إمكانية شحن الهواتف لاسلكيا.

إمكانية تبديل السرعات من خلف عجلة القيادة.

مكيف خلفي منفصل.

إمكانية عرض المعلومات علي الشاشة الأمامية.

خاصية البلوتوث.

مسجل بعدد19 سماعة.

عجلة القيادة جلد أو خشب.

خاصية الدخول الذكي للسيارة.

المقاعد مغطاه بالجلد الفاخر.

تشغيل المحرك عن بعد.

رف للأمتعة.

الزجاج الجانبي والخلفي مظلل.

المصابيح الأمامية ليد بتقنيةadaptive high Beam system

المرايا الجانبية بخاصية النقطة العمياء.

مميزات السيارة لكزس LX

بالرغم من أن لكزس هي أحد فروع شركة تويوتا اليابانية إلا إنها تعمل بالمواصفات الألمانية في تصميم سياراتها وتعد السيارة لكزس ال أكس هي الجيل الثالث من موديل رباعي الدفع والذي بدء إنتاجه في عام 1996 كما يعد كبر الحجم والضخامة من مميزات لكزس LX570.

أن القوة التي يولدها المحرك كافية لدفع السيارة وهي بوزن 3350 كيلو جرام بسهولة ويجعلها تتسارع من 0-100 كيلو متر بالساعة وذلك خلال 7.7 ثانية.

عيوب السيارة لكزس LX

علي الرغم من ضخامة المحرك إلا أنه عند مقارنته بالمحركات الألمانية من نفس الفئة يعتبر غير فعال.

أما بالنظر لمعدل استهلاك الوقود فتعتبر السيارة لكزس ال اكس هي صاحبة أعلي معدل استخدام للوقود من بين منافستها في هذه الفئة حيث تستهلك 14.5 لتر لكل 100 كم.

تصنيفات الأمان للسيارة لكزس آر سي 2016

لم تختبر السيارة لكزس آر سي للحصول علي تقيم NHTSA لضمان سلامة السائق من الأمام .

وأيضًا لم تختبر السيارة لكزس آر سي 2016 للحصول علي تقييم EuroNCAP العام لسلامة الركاب البالغين.

سعر السيارة لكزس آر سي 2016