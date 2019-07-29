مواصفات ازيرا 2018 فل كامل

تعتبر السيارة هيونداي ازيرا من أضخم السيارات في أسطول هيونداي لتصميمها الأنيق الشبيه بالسيارات الأوربية ، وكانت هيونداي قد زودت سيارة هيونداي أزيرا في جيلها السادس الجديد كليًا بكافة وسائل الرفاهية ومجموعة متكاملة من أنظمة الأمان والمساعدة علي القيادة، حيث بلغ طول السيارة ما يقرب من 5 أمتار كما تضمنت السيارة أقوى المحركات بقوة 6 سلندر .

الشكل الخارجي للسيارة هيونداي ازيرا 2018

احتل الشبك الكبير الأمامي النصيب الأكبر من مساحة الواجهة الأمامية للسيارة أزيرا.

شفرات أفقية أضواء أمامية مع المصابيح الليد دائرية الشكل وعدسات زينون.

بالإضافة إلي حساسات ورادارات أمامية أسفل المصد لتحديد المسافة بين السيارات والوقوف التلقائي قبل الاصطدام.

جاءت المرايا الجانبية بكاميرا وبها إشارات قابلة للتحريك والفتح والاغلاق كهربائيًا.

التصميم الجديد للنوافذ بإطار مصنوع من الكروم ليزيد من فخامة السيارة.

فتحات عادم الوقود مغطاة بالكروم بالإضافة إلي الإطارات قياس 19 انش المصنوعة من الألومونيوم المصقول.

جاءت السيارة من الخلف بالأضواء المتصلة مع طول الواجهة الخلفية للسيارة، مما جعل هذا التصميم من أكثر التصميمات تميزًا بالأضواء الكثيرة.

الشكل الداخلي للسيارة هيونداي ازيرا 2018

تميزت السيارة ازيرا 2018 في تصميمها هذا بمساحة واسعة تتيح للسائق مزيد من الراحة والمتعة أثناء القيادة وأيضًا لركاب المقاعد الداخلية.

أناقة الفرش الجلدي ناعم الملمس للمقاعد والإضاءة المميزة لفتحة السقف البانورامية.

اشتملت المقصورة الأمامية علي شاشة لمس قياس 10 انش التي من الممكن استخدامها للتحكم بوظائف السيارة.

تميزت مقصورة السيارة الأمامية بميزة الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

وفي المجمل فإن الجيل الجديد أضاف ثلاث فئات من السيارة ولكن جميعها توفرت بفتحة سقف بانوراما كهربائية ومقاعد جلد فاخرة مما جعل السيارة تبدو أكثر أناقة ورياضية أكثر من التصميمات السابقة. اقرأ ايضا : سعر كامري 2018 فل كامل

تشابه ازيرا مع السيارات الأخرى

منذ أن اطلقت هيونداي هذا التصميم من أزيرا وأنتبه العديد من العملاء بوجود شبه كبير بين تصميم 2018 من أزيرا وبين تصميم دودج تشارجر 2018 وجاء هذا الشبه بالأخص على تشابه الأسطبات من الجهة الخلفية للسيارة أي أن هناك من يعتقد أن هيونداي قلدت تشارجر في تصميم 2018 .

وهناك أيضًا من يعتقد أن ازيرا تميزت بالسطبات المتصلة منذ التصميمات السابقة وصح هذا القول لان ازيرا كانت تحتوى علي هذا التصميم منذ تصميم عام 2016 ولكن ما اختلف في هذا التصميم أن ازيرا 2018 أتت بها متصلة ومتطابقة مع تشارجر وهذا هو ما كان وجه نقد لشركة هيونداي في تصميم أزيرا 2018 أنه لم يخلق جوًا من التجديد والامتاع وانما كان علي سبيل المحاكاة.

معدل استهلاك هيونداي أزيرا 2018 للوقود

بالطبع لا نغفل دور نوعية الوقود في تحسين أداء السيارات حيث أن السيارة أزيرا 2018 تفضل بنزين 91 وعلي الرغم من ذلك فان المحرك سعة 3.0 لتر يصنف علي أنه سيئ جدًا تبعًا للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تستهلك السيارة حوالي لتر من الوقود لكل 11.9كم.

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مواصفات هيونداى أزيرا 2018

تمثل المواصفات التالية للسيارة هيونداي أزيرا في منطقة الشرق الأوسط والبلاد العربية بحيث تتناسب مع بيئة وثقافة كل بلد :

ميزة التشغيل عن بعد.

بوصلة لتحديد أتجاه القبلة.

زجاج للحماية من اشعة الشمس.

نظام تكييف هواء مزدوج.

ستارة للباب الخلفي بدون تحكم.

شاشة عدادات قياس4.2 أنش.

مقاعد اماميه مهواة.

أضواء التفاف علي المرايا الخارجية.

مشغل أقراص مدمج في الكونسول الوسطي.

ميزة الفتح التلقائي للصندوق الخلفي.

ميزة الذاكرة للمقاعد.

مفتاح ذكي.

نظام صوتي من انفينيتي مع 12 سماعة.

شاشات للمقاعد الخلفية.

فتحة سقف.

مرايات جانبية كهربائية.

مواصفات محرك هيونداى أزيرا 2018

توفرت سيارة هيونداي أزيرا2018 في منطقة الشرق الأوسط بمحرك علي شكل حرف V بستة أسطوانات بسعة 3.5 لتر لتوليد قدره إجمالية بقدرة حصانية تصل إلي 286 حصان و355 نيوتن/متر من عزم الدوران متصل معه ناقل الحركة الاوتوماتيكي ذات الثماني سرعات المطور الذي يقوم بدوره بتعزيز توفير استهلاك الوقود والأداء الآمن كما أنه يعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

كما أن هذا التصميم توفر في الأسواق بمحرك ذات ستة أسطوانات علي شكل حرف V أيضًا ولكن بقوة حصانيه 250 عند 6400 عدد لفات فالدقيقة ل 284 نيوتن /متر من عزم الدوران.

هذا ما يبين أن ازيرا 2018 لم تحدث أي تغيير علي مواصفات محرك هذا التصميم وإنما الفارق هو الزيادة في السعر وهذا ما قد يجعلها تخسر المنافسة أمام منافسيها من الأنواع الأخرى.

فئات وأسعار هيونداى أزيرا 2018

انطلق هذا التصميم من شركة هيونداى بثلاث فئات مختلفة من حيث قدرة المحرك علي الأداء وبعض الكماليات بالداخل والخارج وهي كما يلي:

هيونداي أزيرا 2018 فئة ستاندرد بمحرك سعة 3لتر والتي بلغ سعرها 103.500 ريال سعودي .

بينما جاءت الفئة الثانية وهي ما عرفت بالفئة النص فل والتي جاءت بالمحرك الأعلى سعة3.5لتر والتي بلغ سعرها 125.000 ريال سعودي.

وجاءت الفئة الثالثة وهي الفل كامل والتي تأتي كالنص فل بنسخة المحرك سعة 3.5لتر ليبلغ سعرها 150.000 ريال سعودي.

وعالميًا قد بدء سعر هيونداى أزيرا 2018 من 37.800 دولار امريكي.

مع التوضيح بأن جميع هذه الأسعار تشمل نسبة ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبة 5% من ثمن السيارة.

وتعتبر السيارة هيونداي ازيرا2018 من أكثرالسيارات التي حازت علي إعجاب كثير من مستخدميها كما أنها حققت مبيعات عالية من هذا التصميم وقد أعلنت هيونداى من العام السابق وبالتحديد في شهر إبريل الماضي عن بداية انطلاق سيارة أزيرا في السعودية.

معدل استهلاك الوقود وسعة الخزان

استهلاك الوقود داخل المدينة13.5 لتر لكل100 كيلومتر.

استهلاك السيارة للوقود علي الطرق السريعة7.0 لتر لكل 100 كيلومتر.

السرعة القصوى للسيارة 240كيلومتر فالساعة.

سعة خزان الوقود70 لتر.

المميزات الغير مشمولة فالسيارة أزيرا 2018

نظام الرؤية الليلية.

نظام التحكم بنزول التلال.

عدم وجود ستائر كهربائية.

عدم وجود شاشات للمقاعد الخلفية.

نظام مساعدة الاصطفاف التلقائي.

الإضافات الخارجية لهيونداى أزيرا 2018 فل كامل

تمتلك الواجهة الامامية للسيارة أنوار ليد وعدسات زينون وعدد أربعة حساسات كما يوجد رادار أمامي أسفل المصد لتحديد المسافة بين السيارات مع خاصية الوقوف التلقائي قبل الاصطدام.

توافرت الإطارات ذات تصميم رياضي بمقاس 18 بوصة ومقابض الأبواب بلون السيارة وعليها بعض القطع من الكروم.

توافر خاصية النقطة العمياء بالمرايا الجانبية ووجود كاميرا جانبية وبها إشارات وهي قابلة للفتح والاغلاق والتحريك كهربائيًا بجانب مقعد السائق.

وجود كاميرا فالصندوق الخلفي وجناح رياضي ومخرجان لخروج عادم الوقود.

الإضافات الداخلية لهيونداى أزيرا 2018 فل كامل