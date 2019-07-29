تعرف على حقوقك الكاملة لدى الوكيل عند الصيانة الدورية وشراء سيارة جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تسعى وزارة التجارة والاستثمار بكل جهد إلى ضمان حقوق العملاء لدى وكلاء السيارات، من خلال وضع قوانين صارمة مع فرض عقوبات ضخمة على المخالفين من الوكلاء، واليوم سوف نستعرض لكم حقوق العملاء فيما يخص صيانة السيارات وقطع الغيار التي يتم استبدالها.

حقوق العملاء عند إجراء الصيانة الدورية للسيارات:

– تحديد فترة الصيانة وكتابتها في ورقة أو إيصال موقع من الوكيل

– تحديد تكلفة الصيانة وموعد الانتهاء من عملية الصيانة خلال “ساعة واحدة فقط” من وقت إحضار السيارة إليهم

– الحصول مباشرة على القطع الاستهلاكية، وتوفير قطع الغيار النادرة خلال مدة أقصاها 14 يوم فقط

– إذا قام الوكيل بتأخير تسليم السيارة للعميل عن الموعد المحدد له، أو التأخر في توفير قطع الغيار، فإنه يحق المطالبة بسيارة بديلة

– الاحتفاظ بقطع الغيار التي تم استبدالها في السيارة خارج الضمان، ورؤية القطع المستبدلة على الضمان

– وفي حال تعذر على الوكيل إصلاح خلل مشمول بالضمان في السيارة، أو تأخر عن الموعد المتفق عليه لإنهاء الصيانة، فيجب حصول العميل على سيارة بديلة من نفس فئة وموديل السيارة، والتعويض بمبلغ مالي، يتم حسابه كسعر شراء السيارة مقسوم على 400.

الخدمات التي يجب أن يوفرها الوكيل للعميل:

– تحديد تكلفة أعمال الصيانة و قطع الغيار و التأكد من موافقة العملاء مقدماً

– حصول العميل على معلومات الصيانة كتابة

– توفير وسيلة اتصال مباشرة و سريعة

– تقدير رسوم خدمة الفحص والمعاينة عند حجز الموعد

– بيان نطاق الضمان على الصيانة المقدمة ومدته

حقوق العملاء أثناء صيانة سياراتهم:

1- خدمات قبل الصيانة

– تحديد ثمن الصيانة

– تحديد موعد الانتهاء من الصيانة

– تحديد مدة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتكلفتها في مركز الصيانة

2- خدمات أثناء الصيانة

Advertisements

– توضيح الأعمال الإضافية التي تطرأ أثناء الصيانة بشكل موثق مع عدم إلزام العملاء بأداء تكلفة الأعمال التي لم توافق عليها

3- خدمات بعد الصيانة

– تقديم معلومات الصيانة بشكل كامل ومكتوب

– تمكين العملاء من مشاهدة القطع القديمة

حقوق العملاء في قطع غيار السيارات:

– الحصول مباشرة على قطع الغيار الإستهلاكية

– توفير القطع ذات الطلب النادر خلال 14 يوم كحد أقصى

– حصول العميل على وثيقة مستقلة تبين أحكام ومدة ضمان قطعة الغيار وذلك بما يتفق مع سياسة المنتج

– في حال تقديم قطع غيار من خارج التوكيل يجب أن تكون مواصفاتها مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن يسري ضمان جودة الصنع عليها

حقوق العملاء عند شراء سيارة جديدة من الوكيل:

– حصول العملاء على فاتورة شراء وكتيب الضمان للسيارة الجديدة

– توفير كتيب التعليمات باللغة العربية وكذلك كتيب الضمان

– كتابة الأجزاء الإضافية (الإكسسوارات) التي تم تركيبها بوضوح على النافذة الجانبية للسيارة

– وجود بطاقة كفاءة الوقود على جميع أنواع السيارات من موديل 2015 وما بعدها

في حال حدوث مخالفة من الوكيل في أحد البنود السابق ذكرها، فكل ما عليكم فعله هو الإتصال على 1900 لتقديم بلاغ ضدهم.