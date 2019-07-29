عرض الصيف من الجميح على تقسيط شيفروليه ترافرس 2019

الخليج ٣٦٥ نت- لا تفوت فرصة امتلاك سيارة شيفروليه ترافرس 2019 المدهشة برحابتها وأدائها المدهش ومواصفاتها المتفوقة التي تمنحك أنت وعائلتك متعة استثنائية في جميع رحلاتك أينما توجهت، بسعر نقدي لا يُصدق. امتلكها اليوم مع أفضل عروض السيارات من الجميح للسيارات! السيارة المشمولة في العرض: – ترافرس LS FWD 2019 عرض الصيف 99,999 ريال “الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة” Advertisements القسط الشهري 2,255 ريال “يشمل قيمة الضريبة المضافة” اغتنم هذا العرض واستفد من ضمان خمس سنوات مفتوح الكيلومترات الشروط والأحكام: العرض ينتهي في 31 يوليو، 2019 أو حتى نفاذ الكمية

معدل النسبة السنوي 14.8%

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قد تختلف الأسعار باختلاف اللون والفئة والمواصفات وتوفر السيارة

تطبّق الشروط والأحكام صورة العرض:

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