طريقة جديدة يشتري بها المشاهير سياراتهم الفاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – من المعروف أن الإعلانات تعد هي الطريقة الأساسية للربح من استخدام فيسبوك أو شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن هناك طريقة أخرى للربح على منها على ما يبدو.

يعرف RD ويتنجتون بعمله كوكيل لبيع السيارات الفاخرة للمشاهير، ولكن طريقته المميزة لذلك هو أن كافة صفقاته تتم عبر انستقرام.

بدأت قصة ويتنجتون عندما نشر فيديو لمرسيدس AMG 6×6 عبر حسابه على انستجرام ليتلقى بعدها رسالة تسأله إن كانت للبيع، ليجيب بالتأكيد، ثم طُلب منه صور للداخلية وبعد إرسالها، وافق مغني الراب TMG Fresh على شرائها وحول له سعرها الباهظ عبر حسابه في البنك.

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لفت هذا نظر RD ويتنجتون إلى قدرته على بيع السيارات عبر الإنترنت، حيث أنه على الرغم من عمل الكثير من أفراد عائلته بمجال بيع أو وكالات السيارات، إلا أنه قرر التخصص في بيع السيارات الفاخرة والسريعة التي تتعدى أسعارها أحياناً مليون دولار عبر نشر فيديو قصير لكل منها على انستجرام، وهو ما مكنه من بيع مرسيدس مايباخ كشف ولامبورجيني اوروس ورولزرويس كولينان لكريس براون برسالة واحدة.

يعود جزء من نجاح RD ويتنجتون إلى سمعته كبائع سيارات رفيع المستوى قادر على حل أغلب المشكلات، بداية من تأمين السيارات وحتى إصدار الرخصة، وهو ما قد يكون متوقعاً حين يطلب من المشترين إرسال ملايين الدولارات إليه دون أي مقابلة، وهو ما يجعلنا ندرك أن طريقة بيع السيارات حالياً ستتغير في وقت قريب.