“بالفيديو” سباق بين سوزوكي جيمني ومرسيدس AMG G63

الخليج ٣٦٥ نت – بعد مرور أكثر من عام على إطلاقها، حصلت سوزوكي جيمني على شعبية عالمية كبيرة بسبب ما تقدمه من تجربة خاصة للغاية على الطرق الوعرة وتصميم مختلف يشبه مرسيدس AMG G63، حيث حصلت جيمني على الكثير من التعديلات التي جعلتها تشبه SUV مرسيدس، ولكن ماذا عن التسابق بينهما؟
تسابقت جيمني ومرسيدس AMG G63 مرة في السابق بالفعل على الطرق الوعرة، حيث فازت AMG G63، رغم أن جيمني تفوقت عليها في إحدى المرات، ولكن اليوم نشهد سباق الطرازين أثناء سحب AMG G63 لنسخة من سوزوكي جيمني لمعادلة الأداء أكثر بينهما.
هذا وعلى الرغم من ذلك، كانت قوة مرسيدس AMG G63 قوية كفاية كي تتغلب على سوزوكي جيمني دون جهد يذكر.
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