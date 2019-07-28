هل تعرف من هي العلامة صاحبة السيارات الأكثر أماناً؟

الخليج ٣٦٥ نت – اكتسبت شركات مثل فولفو سمعة عالمية بتصنيعها لسيارات آمنة، ولكن خلال الأعوام الأخيرة تحسنت الشركات التي تقدم سيارات شعبية أكثر من السابق بكثير لتحصل على أغلب جوائز معهد تأمين الطرق السريعة الأمريكي المسؤول عن اختبار معدلات أمان مختلف السيارات الحديثة بشكل سنوي.

فقد حصلت هيونداي بالعام الماضي على لقب صانعة السيارات الأكثر أماناً في العالم بعد حصول 10 من سياراتها على جائزة Top Safety Pick أو+Top Safety Pick، ولكن هذا العام تفوقت شريكتها كيا عليها لتكون هي العلامة الأكثر أماناً في العالم، حيث يعود ذلك في الأساس لتقديم الشركتين طرازات عديدة في مختلف الشرائح تسمح للعلامتين بجمع عدد أكبر من جوائز الأمان مقارنة بالشركات المنتجة للسيارات الفاخرة التي تنتج عدة طرازات محدودة.

تعود أحد أسباب الفوز المستمر في الأمان لكيا وهيونداي هو أن المجموعة التي تضم الشركتين تمتلك أيضاً مصنع حديد خاص يساعد على بناء هياكل أمتن من الشركات الأخرى التي عادة ما توكل مثل هذه المهمات لمتعهدين خارجيين.

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وحسب تقييمات معهد تأمين الطرق السريعة الأمريكي، حصلت كيا تيلورايد 2020 الجديدة كلياً على جائزة Top Safety Pick للأمان، كما حصلت عدة طرازات أخرى على الجائزة نفسها، ما يتضمن ريو سيدان، ريو هاتشباك، كادينزا وسول 2019، بينما حصدت 7 طرازات جائزة +Top Safety Pick، ما يتضمن موديلات سيراتو ونيرو ونيرو القابلة للشحن وسول 2020 واوبتيما وستينجر وسورينتو.

هذا ويذكر أن الفوز بهذه الجوائز ليس سهلاً، حيث يجب على كافة الطرازات الحصول على تقييم جيد باختبارات الاصطدام الأمامي البسيط والمتوسط، مع المرور باختبارات الاصطدام الجانبي وقوة السقف ومسند الرأس مع تقييم متقدم أو ممتاز في تفادي الاصطدام الأمامي وجيد أو مقبول بقوة المصابيح الأمامية.