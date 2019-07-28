بتخفيضات تصل إلى 40 ألف جنيه.. تعرف على أحدث قائمة سعرية لـ"MG"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة MG في مصر، عن أحدث قائمة سعرية للعلامة الإنجليزية، والتي شهدت تخفيضات تصل إلى 40 ألف جنيه، على أسعار 3 طرازات.

وخفض "المنصور"، جميع فئات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "ZS" ، وأصبحت أسعارها الرسمية تبدأ من 248.000 جنيه لفئة Classic بدلاً من 270.000 جنيه، بتخفيض 22.000 جنيه.

كما خفض وكيل MG الفئة الثانية- Comfort 21.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 261.000 جنيه بدلاً

ZS Luxury

من 282.000 جنيه، وأصبحت الأسعار الرسمية للفئة الأعلى منبعد التخفيض تباع بـ 280.000 جنيه، بدلاً من 310.000 جنيه، بفارق 30.000 جنيه .

أما السيارة MG-6 السيدان علي تخفيضات كبيرة أيضاً، وأصبحت تقدم بسعر رسمي يبدأ من 300.000 جنيه لفئة Turbo Comfort بدلاً من 320.000 جنيه، بنسبة تخفيض 20.000 جنيه .

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فيما انخفضت الفئة الأعلى من سيارة

MG

Turbo Luxury

السيدانبنسبة 20.000 جنيه أيضاً وأصبحت تباع بسعر رسمي 330.000 جنيه بدلاً من 350.000 جنيه .

وقدمت "المنصور"، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة RX5 ، بسعر رسمي يبدأ من 320.000 جنيه لفئةTurbo Classic، بدلاً من 350.000 جنيه بنسبة تخفيض 30.000 جنيه.

وحصلت الفئة الثانية Turbo Comfort، علي تخفيض بنسبة 40.000 جنيه وأصبحت تباع بعد التخفيض بسعر رسمي 335.000 جنيه، بدلاً من 375.000 جنيه، كما حصلت الفئة الأعلى تجهيزا RX5 - Turbo Luxury، على نفس نسبة التخفيض وأصبحت تباع بسعر رسمي 360.000 جنيه بدلاً من 400.000 جنيه .