“بالصور” بدء شحن الحافلات المدرسية الجديدة إلى المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت شركة تطوير النقل التعليمي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدداً من الصور لبدء شحن الحافلات المدرسية الجديدة إلى المملكة؛ استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وسيتم تقديم خدمة النقل المدرسي لـ “1.2 مليون” طالب وطالبة في العام الدراسي المقبل، وفقاً لما أعلنت عنه الشركة عبر تويتر.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن ضخ أكثر من 3100 حافلة جديدة؛ استعداداً للعام الدراسي 1441هـ، واستمراراً لتوجهات الشركة في تحديث أسطول النقل المدرسي بشكل مستمر وفقاً لأفضل المعايير العالمية.