تطبيق العقوبات عند عدم توفير كل أنواع البنزين في المحطات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن تطبيق المخالفات وايقاع العقوبات النظامية على ملاك ومستأجري جميع محطات الوقود بالمملكة الغير الملتزمين بتوفير البنزين بكافة أنواعه، وسيكون توفير كل أنواع البنزين شرطاً أساسياً للتجديد.

ويأتي ذلك ضمن تحديثات اللوائح التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمتعلقة بالمخالفات والغرامات البلدية التي من ضمنها لوائح محطات الوقود ومراكز الخدمة ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وستتم الرقابة على محطات الوقود في كل المناطق وإيقاع العقوبات النظامية من قِبَل وزارة التجارة، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، بينما ستكون المراقبة على مخالفات عدم بيع بنزين 95 مسؤولية وزارة الشؤون البلدية.