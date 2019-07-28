إليك اجراءات نقل ملكية السيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة عبداللطيف جميل للتمويل بالمملكة عن اجراءات نقل ملكية السيارات بعد انتهاء عقد التأجير، ولإتمام الإجراءات عليك اتباع مايلي: تفعيل حساب أبشر.

سداد قيمة التملك كاملة وأي مستحقات أخرى على السيارة.

وجود فحص دوري ساري المفعول للسيارة.

عدم وجود مخالفات على الشخص المنقول له السيارة.

في حالة ايقاف خدمات الضيف، يمكنه نقل ملكية السيارة لأي شخص آخر “قريب أو زوجة أو صديق” بعد توقيع خطاب التنازل. وفيما يخص الأوراق المطلوبة، فهي كالتالي: الهوية الوطنية أو الإقامة.

استمارة السيارة.

تأمين باسم الشخص المنقول له.

تسديد رسوم نقل الملكية في الفرع.

استلام الاستمارة من الفرع “بعد إتمام إجراءات نقل الملكية واستلام رسالة على جوال أبشر المفعل”.

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