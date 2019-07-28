"فورد" تطلق نسخا خاصة من mustang الشهيرة

تستعد شركة "فورد" لإطلاق نسخ خاصة من سيارة mustang الشهيرة بمناسبة الذكرى الـ 55 على إطلاق أول نموذج من هذه المركبات.
وستطرح هذه السيارات بنموذجين، سيدان وكوبيه، مزودين بهياكل انسيابية أنيقة، تميزها العجلات الرياضية الكبيرة، والشبك الأمامي العريض لغطاء المبرد والفتحات الهوائية على الهيكل والتي تعكس روح سيارات mustang.
وستزود هذه السيارات بمقصورة واسعة مخصصة لـ 5 ركاب، مزودة بمقاعد رياضية مكسوة بجلد الكانتارا الفاخر، بالإضافة إلى نظام مولتيميديا Sync3 المتطور، المزود بـ 8 مكبرات للصوت من نوع B&O العالية الأداء.
وإضافة إلى شكل السيارة، فسوف يضمن سرعتها وقوتها على الطرقات محرك جبار بـ 8 أسطوانات، وعزم 450 حصانا، يعمل مع علب سرعة ميكانيكية ذات 6 مراحل، وعلب سرعة أوتوماتيكية ذات 10 مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي، ونظام رياضي يتحكم بصمامات ضخ الوقود في المحرك في السرعات العالية.
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