جاجوار XE SV PROJECT 8 أسرع سيارة صالون في العالم تتفوق على رقمها القياسي

كتب: باسل الحلواني
أظهرت سيارة جاجوار XE SV Project 8، المطورة على يد قسم عمليات السيارات الخاصة، أداءها المتفوق من خلال تحقيق أسرع لفة لسيارة مخصصة للإنتاج بأربعة أبواب من جديد على مسار نوردشليفيه ضمن حلبة نوربورجرينج، والتي بلغ توقيتها 7 دقائق و18.361 ثانية.
ويعتبر هذا التوقيت المصدق رسمياً لهذه اللفة بطول 20.6 كيلومتر أسرع بواقع 2.9 ثواني من الرقم الذي حققته Project 8 سابقاً في نوفمبر 2017 وأسرع بواقع 7 ثواني من أي رقم آخر حققته سيارة مخصصة للإنتاج بأربعة أبواب، كما أن سيارة Project 8 هي أول سيارة تجري لفة مسجلة رسمياً على كامل حلبة نوربورجرينج في فئة السيارات متوسطة المدى المخصصة للإنتاج، لتدور على كامل الحلبة البالغ طولها 20.8 كيلومتر خلال 7 دقائق و23.164 ثانية.
ولتحقيق دقة قصوى في الأداء والتوجيه، تم تزويد سيارة Project 8 المخصصة لتحقيق هذا الرقم القياسي بإطارات ميشلان Pilot Sport Cup 2 R المستخدمة في الأسواق، وتستخدم هذه الإطارات الصالحة للطرقات مكونات مطاطية مشتقة بشكل مباشر من إطارات ميشلان الخاصة بالسباقات، وجربها واختارها مهندسو عمليات السيارات الخاصة بفضل قدراتها على الحلبة.
و تعمل السيارة بأفضل نسخة من محرك جاجوار ثماني الأسطوانات بقوة 600 حصان وتقنية الشحن الفائق (سوبر تشارجد)، تستطيع سيارة Project 8 ذات نظام الدفع الكلي الانتقال من سرعة 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3.7 ثواني (0 إلى 60 ميل/ساعة خلال 3.3 ثواني)، وتبلغ سرعتها القصوى 320 كم/ساعة (200 ميل/ساعة)، كما تتميز بهيكل سفلي مغطى ومستو بالكامل لتحسين الديناميكيات الهوائي، ما يعتبر عاملاً أساسياً للحصول على أداء جيد.
وينتهي إنتاج سيارة Project 8 هذا العام، وهناك ثلاثة مجموعات من المواصفات لهذه السيارة بأربعة أبواب: "الأولى بباقة الحلبات خفيفة الوزن بمقعدين - ذات النسخة المستخدمة في إجراء اللفات المسجلة، والثانية مكونة من أربعة مقاعد مع نفس باقة الديناميكيات الهوائية والأداء اللذين توفرها باقة الحلبات، والثالثة ذات مواصفات سياحية مع جناح خلفي معدل – سيارة الصالون الرياضية الممتازة، والمحدودة بخمسة عشر نموذجاً في العالم بسرعة 300 كم/ساعة (186 ميل/ ساعة)".
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