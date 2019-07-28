“بالصور” نظرة على أجمل مقصورات سفن الرحلات البحرية

الخليج ٣٦٥ نت – تتميز شركة Royal Caribbean Cruises للرحلات البحرية بامتلاكها أروع المقصورات مقارنة بأي شركة أخرى تدير سفن رحلات بحرية كبرى حسب موقع CruiseCritic.

يعمل موقع CruiseCritic على ترتيب سفن الرحلات البحرية حسب آراء المستخدمين في تصنيفات مختلفة، وفي تصنيف أفضل مقصورة داخلية، فازت شركتي Royal Caribbean International وCelebrity Cruises المملوكتين لشركة Royal Caribbean Cruises بأغلب المراكز، فدعونا نلقي اليوم نظرة على أروع سفنهما.

Celebrity Eclipse

خط الرحلات: Celebrity Cruises

حسب آراء المستخدمين، توفر مقصورة هذه السفينة عبر شفتها مناظر رائعة ممتعة عند النظر إليها طوال الوقت، كما يتم الحفاظ على نظافة المقصورة بشكل مستمر.

Symphony of the Seas

خط رحلات: Royal Caribbean International

تتمتع السفينة ذاتها بتصميم جذاب في حين أن المقصورة تمتلك شعور خاص بالحداثة في تصميمها وتخطيطها مع الكثير من منافذ USB وخيارات تخزين أفضل مع نوافذ افتراضية تجعل قضاء الوقت داخل المقصورة أكثر متعة.

Anthem of the Seas

خط رحلات: Royal Caribbean International

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أشار المستخدمين في مراجعاتهم لمقصورة هذه السفينة إلى تميزها بتوفير مساحات تخزين كبيرة مع عدة مساحات فارغة توحي بالرحابة والارتياح، كما ضمت الشرفة مقاعد مريحة ذات مساند أقدام مع السماح برؤية مناظر خلابة خلال الرحلات البحرية المختلفة.

Celebrity Equinox

خط رحلات: Celebrity Cruises

تتميز مقصورات هذه السفينة بوجود شرفة جميلة للغاية مع مقاعد وطاولة صغيرة، حيث يمكن فتح الشرفة بعض الشيء للحصول على تجربة نوم مميزة للغاية.

Celebrity Reflection

خط رحلات: Celebrity Cruises

تعد الشرفة واحدة من أهم مميزات هذه المقصورة بسبب ما تقدمه من مناظر طبيعية خلابة أثناء الرحلة، خاصة خلال شروق الشمس أو غروبها، كما أن الحمام منفصل عن المقصورة بشكل يساهم في زيادة شعور النزلاء بالخصوصية مع وجود مضيفين ودودين يعملون على التأكد من ترتيب ونظافة الغرف طوال الوقت.

Harmony of the Seas

خط رحلات: Royal Caribbean International

تتمتع مقصورات هذه السفينة بلمسات فاخرة ومرفهة عديدة تجعل النزلاء يشعرون بأنهم داخل منزل فخم على متن رحلتهم البحرية الممتعة، خاصة عبر ألوان الأثاث وتوزيع الإضاءة المختلفة في الغرف.