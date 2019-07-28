تيسلا رودستر وصلت إلى المريخ في صور تخيلية

الخليج ٣٦٥ نت – قرر فنان الرسم الرقمي الروماني أندريه لاكاتوسو مؤخراً صنع عدة صور تخيلية جديدة تستعرض مستقبل البشر في استعمار المريخ وإقامة حياة عليه في عام 2062 تحت عنوان الحياة على المريخ “Life On Mars” مع وصول تيسلا رودستر إلى هناك.

يصور المشروع بشكل واقعي صور للمخلفات الناتجة عن توجه أول البشر للمريخ كي يعيشوا هناك، حيث توجد أشياء مثل أغلفة طعام ورقية وزجاجات شرب محطمة على سطح الكوكب الأحمر، مع وجود تيسلا رودستر على قمة منحدر مغطاة بالكامل بالأتربة.

تنقل لنا الصور تخيل الفنان الرقمي لما قد يبدو عليه المريخ في حالة نجاح شركة سبيس اكس التابعة لإيلون ماسك، مدير تيسلا التنفيذي، بالتوجه إلى هناك.

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أعلن ايلون ماسك مؤخراً أن شركة سبي اكس الخاصة به تعمل حالياً على بناء سفينة فضاء من الستانلس ستيل وتعمل بوقود من الأكسجين السائل والميثان، حيث يمكن أن تكون أول سفينة مأهولة تصل للمريخ في حالة نجاحها، مما يساهم في تحقيق رؤية بناء أول مدينة بشرية على المريخ بحلول عام 2050.

أطلق ايلون ماسك سابقاً إحدى نسخ تيسلا رودستر نحو الفضاء خلال تجربته لقدرات صاروخ Falcon Heavy من سبيس اكس، ولكن هذه المهمة لم تنتهي بشكل مثالي نظراً لمواجهة الصاروخ عطل في أحد محركاته أثناء الهبوط بعد العودة بشكل أوتوماتيكي، ولكن ايلون مصمم على هدفه ويبدو أن هذه الصور قد تتحول إلى حقيقة خلال حياتنا.