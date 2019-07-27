“بالفيديو” دودج تشالنجر SRT هيلكات بتعديل هينيسي قوتها تفوق ألف حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – تعرف شركة هينيسي الأمريكية بتركيزها دائماً على على القوة الحصانية والعزم للحصول على أداء صاروخي بمعنى الكلمة، وهو ما يظهر خاصة مع أحدث إنتاجات الشركة المعدلة من طراز دودج تشالنجر SRT هيلكات التي تم تزويدها بحزمة تعديلات خاصة لرفع أدائها.

نشرت هينيسي فيديو جديد تعرض فيه قدرة وطرب محرك دودج تشالنجر SRT هيلكات بعد تعديل محركها من نوع V8 سعة 6.2 لتر كي تطلق سراح قدراته الحقيقية، ما ساهم في رفع قدرته إلى 1,011 حصان وعزم 1,213 نيوتن.متر بدفع خلفي بشكل مذهل، وذلك بدلاً من 797 حصان وعزم 958 نيوتن.متر للنسخة القياسية فائقة القوة في الأساس، ولكن هذا لم يكن مُرضي بالنسبة لهينيسي على ما يبدو.

لم تكشف هينيسي عن تعديلاتها، ولكن يمكن بسهولة فور النظر للمحرك رؤية أنه قد حصل على تعديلات مكثفة تتضمن شاحن سوبر تشارجر جديد أعلى المحرك، ولكن هذه القدرة تقترب من قدرة حزمة- تعديلات HPE1000 من هينيسي لطراز تشالنجر، والتي ترفع عزم الدوران إلى 1,313 نيوتن.متر مع معدل تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.8 ثانية، ما يعني أن هذه النسخة ستقدم أداء مقارب للغاية.