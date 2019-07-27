سيارات طائرة وطائرات بلا طيّار في مدينة المستقبل نيوم!

الخليج ٣٦٥ نت – وضعت شركات استشارات أمريكية خطة تتكون من 2300 صفحة لتنفيذ رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030؛ لبناء مدينة ذات تصميم مستقبلي في الصحراء تقدر تكلفتها بـ 500 مليار دولار تغطي مساحة 10 آلاف ميل مربع من الصحراء الصخرية والسواحل الفارغة؛ جذباً لأعظم العقول وأفضل المواهب في العالم وجعلها منطقة ملائمة للعيش.

وستشمل هذه المدينة المتطورة سيارات طائرة ستكون وسيلة للنقل بالمدينة الحديثة وطائرات بدون طيّار وإنسان آلي والعديد من وسائل الترفيه الحديثة والمتطورة جداً، كمنتزه يشبه “جوراسيك بارك” تتجوّل فيه ديناصورات آلية، وقمر من صُنع الإنسان يضيء كل ليلة، بالإضافة إلى شاطئ الفضة الذي تومض رماله.

وفي إطار جعل المنطقة صالحة وملائمة للعيش، فسيتم جلب تقنيات حديثة تعمل على جلب الأمطار إلى الصحراء عن طريق “تلقيح السحب” بإطلاق جزيئات غبار صوب السحب لتشجيع هطول الأمطار، وبهذا ستصبح حرارة الجو مناسبة وستصبح الزراعة سهلة.

وأما فيما يخص أمن المدينة، فسيتم استخدام تكنولوجيا التعرُّف على الوجوه؛ بهدف تحقيق الأمن العام للمواطن وللاستثمار أيضاً، حيث تهدف كل هذه الخطط إلى جلب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة، وتوفير أعداد كبيرة من الوظائف للسعوديين من الجنسين.