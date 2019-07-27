شائعات حول تأخر رسائل المخالفات المرورية.. والمرور يوضح

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت شائعة حول توقف المرور عن إرسال رسائل نصية بتفاصيل المخالفات إلى جوالات المخالفين، ما يضطرهم للاستعلام عنها في نظام “أبشر”.

وعبّر مستخدمون عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين أن النظام الإلكتروني للمرور بات يتأخر في إرسال تسجيل وسداد المخالفات إلى الهواتف المحمولة، وتصل هذه الرسائل بعد مدة من رصد المخالفة.

بينما نفى اللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور، تعرُّض النظام لأي خلل فني يُذكر وأكد استمراره في إرسال الرسائل إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالمخالفين.