عرض الصيف من الجميح على تقسيط جي ايه سي GS3 2020

الخليج ٣٦٥ نت -صيفك أجمل مع أفضل عروض السيارات وهي عروض جي أيه سي الصيفية من الجميح للسيارات على موديلات 2020 الجديدة من شركة جي أيه سي موتور الصينية والتي صنفت كواحدة من أكبر مصانع السيارات في العالم والتي تتميز سياراتها بالجودة والتقنية العالية. مميزات العرض: بدون دفعة أولى

الدفعة الأخيرة 15%

1% رسوم إدارية

مدة التمويل 60 شهراً

معدل النسبة السنوي 8% السيارة المشمولة في العرض: – جي أيه سي GS3 2020 قوة المحرك 1.5L GS

السعر النقدي 49,100 ريال سعودي (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة)

ريال سعودي (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة) القسط الشهري 1,188 ريال سعودي العرض يشمل: ضمان 5 سنوات (مفتوح الكيلومترات)

صيانة دورية مجانية لمدة سنتين أو 30,000 كم أيهما أقرب

خدمة المساعدة على الطريق مجانية لـ 5 سنوات الشروط والأحكام: السعر لا يشمل التأمين و الاستمارة واللوحات

السعر غير شامل لضريبة القيمة المضافة

العرض صالح لغاية 30 أغسطس

صور السيارات في الإعلان للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها وأسعارها صورة العرض:

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