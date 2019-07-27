عرض الصيف من الجميح للسيارات على كاديلاك CT6 2019

الخليج ٣٦٥ نت- صيفك رفاهية مع أفضل عروض السيارات من الجميح للسيارات، تملكّ كاديلاك CT6 الآن (موديلات 2019) مع ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات وصيانة مجانية لمدة 5 سنوات/100,000كم. السيارة المشمولة بالعرض: – كاديلاك CT6 2019 Premium Luxury 3.6L عرض الصيف 189,900 ر.س (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)

ر.س (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

صيانة مجانية لمدة 5 سنوات او 100,000 كم أيهما يأتي أولاً (قد تختلف الأسعار حسب اللون والفئة ومواصفات السيارة) الشروط والأحكام: الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

الأسعار غير شاملة رسوم التسجيل و التأمين

الصورة المستعملة لغرض الإعلان فقط

العرض على سيارات محددة

قد تختلف الأسعار حسب اللون والفئة ومواصفات السيارة

العرض يسري من 16 يونيو حتى 8 أغسطس 2019 صورة السيارة:

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