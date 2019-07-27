كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح هامة للحفاظ على مساحات زجاج السيارة.. اتبعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خبير السيارات الألماني فولفجانج فريتس السائقين عن نصائح هامة للعناية بمساحات الزجاج الأمامي للسيارة، نظرا لأهميتها أثناء القيادة، كما أن العناية بها يجعلها تساعد على إطالة العمر الافتراضي لها بشكل واضح.

وأوضح الخبير الألماني أنه ينبغي قبل الانطلاق بالسيارة إزالة الأشياء الخشنة، التي قد تضر بشفرات المساحات، مثل الأغصان والأوراق وطبقات الطين الملتصقة والحشرات، كما ينبغي تنظيف مطاط المساحات من الاتساخات بسائل التنظيف والكثير من الماء.

ويمكن الاستدلال على ضرورة استبدال شفرات المساحات المطاطية من خلال ظهور خطوط وأشرطة بعد المسح على الزجاج أو صدور صوت خدش أو صرير أثناء عملها على الزجاج، وهو ما يعني تصلب وتآكل المادة المطاطية للشفرات.

وأكد فريتس على ضرورة استبدال شفرات المساحات المطاطية الممزقة بشكل جزئي على الفور، وإلا سيتم خدش الزجاج.