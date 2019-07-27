تويوتا تعلن استثمار 2.25 مليار ريال في شركة تنافس اوبر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت صانعة السيارات اليابانية “تويوتا موتور” في بيان صحفي عن استثمار 600 مليون دولار (2.250 مليار ريال) في الشركة الصينية لخدمات النقل الذكي “ديدي شوشينج”، كما عقدت اتفاق مع الشركة الصينية على إقامة مشروع مشترك بينهما لتوسيع نطاق التعاون بينهما.



كشفت تويوتا في اللقاء الصحفي عن تفاصيل التعاون مع شركة ديدي شوشينج، وصرحت قائلة:” أنها اتفقت مع الشركة الصينية على إقامة مشروع مشترك مع شركة “جوانج شو أوتوموبيل جروب” الشريك الصيني المحلي للشركة اليابانية، لخدمة سائقي السيارات العاملة في مجال خدمات النقل الذكي”.



كما أوضحت الشركة اليابانية العريقة في البيان عن أن الاتفاق بين الطرفين الياباني والصيني يهدف الانتقال إلى التطبيق الكامل للخدمات التي يطورانها في الصين، والإرتقاء بحلول النقل وتقديم خدمات أكثر جاذبية للعملاء.

Advertisements



وصرحت تويوتا أيضاً في البيان للصحفيين، أنه “بإقامة أنشطة عالية الكفاءة والجودة في مجال خدمات النقل الذكي، ستوفر الشركتان حلول النقل التي سوف تساهم في خدمة المجتمع الصيني”.

كما صرح خلال اللقاء الصحفي النائب التنفيذي لرئيس “تويوتا” “شيجيكي توموياما” قائلاً :” إن الشركة ستعمل مع “ديدي لتطوير خدمات ستكون أكثر جاذبية وأمنا لعملائنا في الصين”.

الجدير بالذكر أن ديدي منتشرة حالياً حصرياً في آسيا، ويحتمل جداً أن تنافس اوبر وليفت وغيرها في الأسواق العالمية قريباً.