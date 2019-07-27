كيا بدأت رسمياً تطوير سيارة بيك اب تنافس فورد رينجر

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت كيا على تطويرها لبيك اب جديدة متوسطة الحجم لتنافس موديلات مشابهة من فورد وتويوتا، وقد صرح رئيس المدير التشغيلي لكيا في أستراليا، داميان ميريديث، أن البيك أب الجديدة قادمة في 2022 أو 2023، مع طرح نسخة لهيونداي في نفس الوقت.

وقد أكد ميريديث أن البيك اب القادمة لن تكون مجرد “سيارة ستايل” مثل هوندا ريدج لاين ذات الجسد الموحد أو هيونداي سانتاكروز الاختبارية، بل بيك اب متكاملة وعملية، مع عرضها في هيئات المقصورات الموحدة والمزدوجة، مع خيارات بترول وديزل للمحركات.

لا نعلم بعد الأسواق الذي ستركز كيا عليها بهذا الموديل.. البيك اب قادمة لاستراليا بشكل يقيني ولكن طرحها في أي سوق آخر يظل محل التساؤلات للوقت الحالي.