كيا ستينجر GT S تتحول إلى سيارة سباق اختبارية

الخليج ٣٦٥ نت – حولت كيا سيارة ستينجر GT S اختبارية إلى “وحش يوم المضامير” والمسمى ستينجر GT420.. ويأتي اسم السيارة من قوتها التي ازدادت من 365 حصان في الموديل القياسي إلى 422 حصان، مع ازدياد عزم الدوران كذلك من 510 نيوتن.متر إلى 560 نيوتن.متر.

في الواقع، كان المفترض تدمير هذه السيارة بعد تحقيقها لأغراضها الاختبارية والترويجية وظهورها في توب جير وذا جراند تور، ولكن عوضاً عن ذلك، قررت كيا استغلال شعبيتها وتحويلها إلى سيارة سباق مع القيام بتعديلات واسعة للمحرك والجير لتحقيق ذلك.

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كما قام الفريق بإزالة كل الأوزان غير الضرورية مثل المقاعد وأحزمتها والوسائد الهوائية والنظام الصوتي والزخرفات الداخلية وغطاء المحرك وموانع الاهتزازات وغيرهم، مع إزالة السقف الشمسي كذلك ووضع لوح فولاذي، وبالإجمال، تمكن المهندسون من خفض وزنها بـ 150 كيلوجرام.

لتحسين أدائها في السباقات أضافت كيا عواميد منع الانقلاب وإطارات Pirelli Trogeo R عالية الأداء ومكابح بريمبو المحدثة في الأمام ومشتت هواء خلفي وجناح خلفي كذلك.. والنتيجة تبدو مرضية.