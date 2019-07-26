كاديلاك XT5 موديل 2020 تحصل على شكل محدث وتقنيات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك عن XT5 فيس ليفت في أمريكا عقب تدشينها لأول مرة في الصين.. وتبدو السيارة مألوفة فوراً مع تحديثات خفيفة للمقدمة وشبكة تهوية أكثر جراءة، مع مصابيح أمامية LED جديدة.

كما حصلت السيارة على جنوط 19 بتصميم جديد مع جنوط 20 اختياري، ونظام تعليق متكيف، وتتركز معظم التغييرات في الداخلية والتي حصلت على ألوان وزخرفات جديدة مع كونسول أوسط جديد أيضاً ومواد جديدة أفضل في عزل الصوت.

كما نرى نظام معلومات ترفيهية 8 إنش بأحدث برمجيات الشركة، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية ومقاعد أمامية جديدة يمكن تدفئتها ونظام صوتي جديد فاخر بشبك معدني لمكبرات الصوت.

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وتعتمد السيارة على محرك 2.0 لتر تيربو للنسخة الأساسية، بقوة 237 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بتسع سرعات، مع محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 310 حصان وعزم دوران 367 نيوتن.متر، كما تأتي السيارة بعدد واسع من أنظمة مساعدة السائق الجديدة مثل التحذير من المشاة العابرين في الخلف والركن الأوتوماتيكي والمزيد.

وسيتم إطلاق كاديلاك XT5 موديل 2020 الجديدة خلال أشهر مع الكشف عن الأسعار قرب موعد الطرح.