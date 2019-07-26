غرامات فضيحة العوادم تؤثر على نتائج "بورشه" في النصف الأول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية "بورشه" اليوم الجمعة وصول أرباح تشغيلها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1.7 مليار يورو (1.9 مليار دولار) بعد حساب البنود الخاصة، بسبب غرامات فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في سياراتها.

كانت "بورشه" التابعة، لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية، دفعت غرامات تجاوزت 500 مليون يورو في أيار/مايو الماضي بسبب استخدام برنامج للتلاعب في معدلات عوادم بعض طرزها وهو ما أثر بشدة على أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتفجرت فضيحة تلاعب شركات صناعة السيارات بنتائج اختبارات معدل العوادم في عام 2015 عندما اعترفت شركة "فولكسفاجن" بإضافة برنامج كومبيوتر معقد إلى أكثر من 10 ملايين سيارة تعمل بمحركات ديزل (سولار) ليخفض كميات العوادم المنبعثة من هذه السيارات خلال الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء سير السيارات على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.

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من ناحية أخرى، زادت إيرادات مبيعات "بورشه" في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 13.4 مليار يورو، في حين زادت أرباح التشغيل قبل حساب البنود الخاصة بنسبة طفيفة خلال الفترة نفسها إلى 2.2 مليار يورو.

في الوقت نفسه، زاد حجم مبيعات "بورشه" في النصف الأول بنسبة 2% سنويا إلى 133484 سيارة.