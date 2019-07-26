مرسيدس مايباخ اس كلاس 2022 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية لمرسيدس S-Class القادمة في مناسبات متعددة والآن نحصل على نظرة على نسخة مايباخ الرائدة، والتي ستحصل على شبك أمامي معدل مع عواميد رأسية ومصابيح أمامية LED نحيفة فوق فتحات هواء كبيرة بلمسات كروم حولها.
بالطبع أهم اختلاف في نسخة مايباخ هو قاعدة العجلات الأطول بشكل ملحوظ من S-Class القياسية، مع أبواب خلفية أطول كذلك.. وللمقارنة، مايباخ S-Class الحالية يصل طولها إلى 215 إنش وطول قاعدة العجلات 132.5 إنش، وهما أطول بـ 7.9 إنش من الموديل القياسي.
داخلية نسخة مايباخ ستكون مشابهة لـ S-Class القياسية، لتشمل لوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية لمسية ضخمة وتجليد جلدي وزخرفات خشبية ومعدنية متعددة، مع مقعدين منفصلين في الخلف بمساند كهربائية للقدم ومزايا التدفئة والتهوية والمساج.
بالطبع نتوقع الكثير من المزايا الفاخرة في داخلية السيارة مثل إضاءة عامة محيطية في المقصورة وستائر كهربائية للحماية من الشمس ونظام معطر للهواء وأربعة مناطق للتحكم في المناخ وثلاجة خلفية والمزيد.
بالنسبة للمحركات فمن المتوقع اعتماد مايباخ S-Class على نفس محرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر بقوة 621 حصان وعزم دوران 1000 نيوتن.متر.
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